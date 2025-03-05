В городе-побратиме Санкт-Петербурга - Мариуполе росгвардейцы навестили 105-летнего участника советской-финской и Великой Отечественной войн

В рамках патриотической акции Росгвардии «80 шагов Великой Победы» военнослужащие войск национальной гвардии, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции, навестили 105-летнего ветерана Великой Отечественной войны Степана Васильевича Волошина.

Росгвардейцы поблагодарили фронтовика за отвагу, верность солдатскому долгу, честь и мужество. Они вручили ветерану подарки, а также организовали для него мини-концерт.

Степан Васильевич принимал участие в советско-финской кампании, а после учебы в военном училище с первых дней Великой Отечественной войны встал на борьбу с фашистами. Он прошел всю Европу, участвовал в сражениях на Курской дуге, а победу встретил в Праге.

Ветеран-фронтовик поблагодарил гостей за внимание и уважение, пожелал им успехов в службе и призвал сохранять память о событиях Великой Отечественной войны.