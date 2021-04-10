Военнослужащие танковой армии ЗВО устроили сюрприз на 97 день рождения ветерана Великой Отечественной войны

Подмосковье военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели мини-парад и концерт для ветерана Великой Отечественной войны полковника Евдокимова Евгения Семеновича, который отметит свое 97-летие.

В ходе поздравления для ветерана выступил сводный оркестр Таманской мотострелковой дивизии. Для Евгения Семёновича прозвучало более 10 различных композиций, а кульминацией поздравления стал сюрприз, подготовленный командованием, поездка на армейском многоцелевом бронированном внедорожнике «Рысь». Ветеран был приятно удивлен сюрпризу и с радостью согласился прокатиться на современном образце военной техники.

В заключение от командования Таманской дивизии ЗВО был вручен ценный подарок и продуктовый набор в рамках оказания адресной помощи подшефным ветеранам.

Евдокимов Евгений Семенович родился 9 апреля 1924 года. Летом 1942 года был призван в армию, в июне 1944 г. окончил Уфимское военное училище и направлен на 4-ый Украинский фронт. День победы встретил под Прагой. Награжден: Орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». Евгений Семенович отдал армии больше тридцати лет.