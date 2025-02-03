В Петербурге вручили орден Александра Невского 100-летнему ветерану Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Героя России генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьёв вручил государственную награду полковнику в отставке Владимиру Яковлевичу Слепову, который отметит свое столетие 23 февраля.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, за особые личные заслуги перед Отечеством в области укрепления обороноспособности страны, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, полковник в отставке Владимир Яковлевич Слепов награжден орденом Александра Невского.

«Личный состав Росгвардии восхищается Вашим мужеством и героизмом, проявленным в годы Великой Отечественной войны. Воспитанные Вами офицеры войск правопорядка, для которых Вы остаетесь примером истинного патриотизма и непоколебимой воли и верности долгу, сегодня с честью выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции», - отметил генерал-полковник Алексей Воробьёв.

Также в торжественной церемонии вручения государственной награды приняли участие начальник Главного управления кадров Росгвардии генерал-полковник Юрий Аверин, командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков, начальник Военной академии Росгвардии генерал-майор Андрей Кийко и курсанты академии.

Профессор Военной академии Росгвардии, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор педагогических наук, полковник в отставке Владимир Яковлевич Слепов в годы Великой Отечественной войны участвовал в освобождении от фашизма Венгрии, Австрии, Чехословакии, был ранен. После войны проходил службу на должностях политсостава в 38-м минно-артиллерийском и 4-м морском учебных отрядах. Затем был начальником вечернего университета марксизма-ленинизма Кронштадтского дома офицеров, начальником кафедры Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А.С. Попова. Продолжил преподавательскую деятельность в Военной академии Росгвардии, в которой одна из учебных аудиторий носит его имя. Награждён орденами Дружбы, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др.