Время собирать клюкву!

«Питерец.ру» сообщает, что на болотах Ленинградской области началось оттаивание клюквы. Это долгожданное событие для всех любителей этой вкусной ягоды. Она созревает, и это идеальное время для ее сбора, о чем сообщил биолог Глазков.

Однако не стоит забывать и о мерах предосторожности: болотистая местность может быть опасной, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Опытные сборщики советуют надевать непромокаемую обувь и одежду, а также брать с собой компас и средства связи.

Клюква богата витаминами и антиоксидантами, что делает её не только вкусной, но и полезной для здоровья. Многие уже планируют походы на болота, чтобы собрать свежий урожай и насладиться красотой природы.