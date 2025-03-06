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Питерец.ру » Общество » Время собирать клюкву!

Время собирать клюкву!

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
47channel.ru
Петербургский биолог советует начать сбор клюквы

«Питерец.ру» сообщает, что на болотах Ленинградской области началось оттаивание клюквы. Это долгожданное событие для всех любителей этой вкусной ягоды. Она созревает, и это идеальное время для ее сбора, о чем сообщил биолог Глазков.

Однако не стоит забывать и о мерах предосторожности: болотистая местность может быть опасной, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Опытные сборщики советуют надевать непромокаемую обувь и одежду, а также брать с собой компас и средства связи.

Клюква богата витаминами и антиоксидантами, что делает её не только вкусной, но и полезной для здоровья. Многие уже планируют походы на болота, чтобы собрать свежий урожай и насладиться красотой природы.

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