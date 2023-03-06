Рыба бывает опасной

Рыба – достаточно вкусный и полезный продукт. Однако в некоторых случаях рыба может быть опасной. Бывает, что в ней содержатся паразиты. Они могут привести к серьезному ухудшению здоровья. Некоторые осложнения и вовсе приводят к инвалидности. Возможен даже летальный исход. Источником заражения могут быть речные и морские рыбы.

«Питерец.ру» отмечает, что петербуржцам необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание заражения. Покупать рыбу следует только у надежных продавцов. Лучше это делать в магазинах, причем на товар должны быть документы.

Перед употреблением вареной и жареной рыбы ее нужно как следует обработать. Необходимо исключить какие-либо риски заражения инфекцией. В случае отравления незамедлительно обращайтесь к врачу.