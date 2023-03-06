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Питерец.ру » Общество » Рыба бывает опасной

Рыба бывает опасной

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.mk.ru
Какое негативное влияние может принести рыба?

Рыба – достаточно вкусный и полезный продукт. Однако в некоторых случаях рыба может быть опасной. Бывает, что в ней содержатся паразиты. Они могут привести к серьезному ухудшению здоровья. Некоторые осложнения и вовсе приводят к инвалидности. Возможен даже летальный исход. Источником заражения могут быть речные и морские рыбы.

«Питерец.ру» отмечает, что петербуржцам необходимо соблюдать меры предосторожности во избежание заражения. Покупать рыбу следует только у надежных продавцов. Лучше это делать в магазинах, причем на товар должны быть документы.

Перед употреблением вареной и жареной рыбы ее нужно как следует обработать. Необходимо исключить какие-либо риски заражения инфекцией. В случае отравления незамедлительно обращайтесь к врачу.

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