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Питерец.ру » Культура » Исторический парк покажет первозданную красоту России на бесплатной фотовыставке

Исторический парк покажет первозданную красоту России на бесплатной фотовыставке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке "Россия - моя история" открылась фотовыставка в рамках X Общероссийского фестиваля природы “Первозданная Россия”

12 декабря в Историческом парке "Россия - моя история" стартовала уникальная фотовыставка, включенная в программу X Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия". Это событие предоставляет посетителям возможность окунуться в мир удивительных пейзажей и природных чудес, запечатленных на просторах нашей необъятной страны.

Широкоформатные фотографии, представленные на выставке, поражают своим качеством и детализацией, позволяя зрителям увидеть все детали первозданной природы, дикой фауны и флоры, а также естественных явлений.

Общероссийский Фестиваль природы "Первозданная Россия" организован при поддержке важных институций, таких как Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Это свидетельствует о значимости и признании фестиваля в области сохранения природы и развития экологического сознания.

Выставка размещена на третьем этаже галереи и продлится до 14 января 2024 года, что дает возможность максимально широкому кругу людей насладиться прекрасными фотографиями и узнать больше о богатстве и разнообразии российской природы.

Важно отметить, что вход на выставку абсолютно бесплатный, что делает ее доступной для всех желающих. Помимо визуального восхищения, выставка также предлагает посетителям образовательные программы и мероприятия, которые позволят углубиться в тему сохранения природы и экологии. Лекции, семинары и мастер-классы будут проводиться опытными экспертами и профессионалами в области природы и окружающей среды. Таким образом, фотовыставка в рамках X Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" представляет собой уникальное событие, которое сочетает в себе красоту природы, ее охрану и просвещение. Это отличная возможность не только насладиться великолепными фотографиями, но и узнать больше о значимости сохранения нашей природы для будущих поколений.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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