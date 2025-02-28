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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с проспектом Культуры начнутся работы по замене деформационных швов

На развязке КАД с проспектом Культуры начнутся работы по замене деформационных швов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
11 марта на развязке КАД с проспектом Культуры начнутся работы по замене двух деформационных швов

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 

В связи с масштабными ремонтными работами на федеральной трассе А-118, Кольцевой автомобильной дороге (КАД) вокруг Санкт-Петербурга, ожидаются значительные ограничения движения на транспортной развязке с проспектом Культуры. Речь идёт о замене двух деформационных швов на путепроводе, расположенном над проспектом Культуры. Эти работы, как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, будут проводиться в два этапа и потребуют частичного перекрытия движения.

Первый этап, запланированный с 11 по 25 марта, предполагает перекрытие полосы безопасности и первой полосы движения внешнего кольца КАД на 28 километре. Это существенно сузит пропускную способность данного участка дороги, где всего три полосы для движения в каждом направлении. Для обеспечения безопасности дорожного движения, скорость на этом отрезке будет ограничена до 50 км/ч. Кроме того, будут установлены временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о предстоящих ограничениях. 

Второй этап работ, с 26 марта по 8 апреля, потребует перекрытия уже второй и третьей полос. Это означает, что на протяжении указанного периода времени движение по внешнему кольцу КАД на данном участке будет крайне затруднено, останется открытой только крайняя полоса. С целью минимизации транспортного коллапса, дорожные службы планируют использовать все доступные средства регулирования движения, включая светофоры и системы динамического управления. В частности, информация о перекрытии полос будет своевременно выводиться на электронные табло и знаки переменной информации, установленные на КАД. Автоматизированная система управления дорожным движением будет постоянно мониторить ситуацию и корректировать режимы работы светофоров в зависимости от плотности транспортного потока.

Важно отметить, что работы по замене деформационных швов будут проводиться круглосуточно, в две смены. Это позволит ускорить процесс ремонта и сократить период ограничений движения. Выбор именно этого метода работы обусловлен необходимостью обеспечить минимальные временные рамки проведения ремонтных работ. Для обеспечения безопасности ремонтных бригад, будет задействовано освещение, позволяющее выполнять работы даже в ночное время. При этом, освещение должно отвечать всем требованиям безопасности, исключающим ослепление водителей.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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