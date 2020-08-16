ента новостей

17:13
На КАД на месяц перекроют две полосы движения
02:12
Ловрен и Ракицкий в Ростове: один забил, другой получил красную
15:24
На КАД на полгода перекроют одну полосу движения
09:49
Пустующие офисы
09:18
Путину продолжают доверять
15:43
70 литров крови сдали доноры Петербурга за день
14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
13:34
В Петербурге зарежали аферистку продававшую пенсионерам газоулавливатели
09:07
Линейкам быть!
08:07
Популярные кроссоверы и внедорожники
18:02
Жители Невского района продолжают бороться со стихийной свалкой
18:01
Вооружен извещателем – защищен от беды!
18:00
Ночь любви в Севкабель Порту!
16:32
После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»
15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
14:59
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
14:49
В петербурге поймали профессионального «форточника»
14:46
В Петербурге задержали афериста представлявшегося работником службы безопасности банка
09:20
Где лучше встречаться с друзьями
08:43
Солидарность с протестующими белорусами
13:34
На Синявинских высотах поисковики нашли 17 останков красноармейцев
13:31
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно
13:25
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
13:22
В Петербурге полицейские применили табельное оружие
07:50
Что не так с вакциной от коронавируса?
07:47
Польза от импортозамещения
20:22
Омерзительный поступок Романа Широкова
19:08
«Безнадёжные живописцы». «Пандемический реализм»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД на месяц перекроют две полосы движения

На КАД на месяц перекроют две полосы движения

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В районе развязки КАД с проспектом Обуховской Обороны на месяц перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) в связи с производством работ по замене двух деформационных швов в районе транспортной развязки на пересечении с проспектом Обуховской Обороны (км 58+521 и км 59+031 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 19 августа по 5 сентября 2020 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а с 6 по 20 сентября 2020 года перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. 

«Работы по замене деформационных швов будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части эстакады, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-08-2020, 15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
22-04-2020, 17:03
На КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения
2-11-2018, 15:03
На развязке КАД с проспектом Культуры до декабря перекроют две полосы движения
11-08-2020, 19:03
На КАД от вантового моста до развязки с Московским шоссе перекроют две полосы движения
14-10-2019, 21:45
На участке внешнего кольца КАД между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны перекроют две полосы движения
21-08-2017, 19:37
На КАД перекроют две полосы движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
102
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
0
222
11-08-2020, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
186
11-08-2020, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
212
10-08-2020, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
Наверх