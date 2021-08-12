На КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны  и Софийской улицей перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны и транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей (км 58+918 и км 59+989 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по замене двух деформационных швов на путепроводе через железную дорогу Санкт-Петербург – Волхов и путепроводе через Октябрьскую железную дорогу, в составе основного хода КАД, в период с 17 по 31 августа 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а с 1 по 14 сентября 2021 года первая, вторая полосы и полоса безопасности. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы по замене деформационных швов на внутреннем кольце КАД будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепроводов, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.