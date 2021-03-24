В Ленобласти хотят построить этнопарк

Члены градостроительного совета проголосовали за концепцию размещения туристско-рекреационной зоны в Юкках на территории 156 га. Совет рассматривал проект изменений в генеральный план поселения, которые касались территории деревни Медный завод для парка и земельного участка для размещения инновационного высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса в Юкках.

«Эта территория является точкой притяжения отдыхающих из Петербурга и Ленинградской области, каждое лето на берегах озер отдыхают люди, и мы получаем много сообщений о последствиях этого отдыха. Создание организованного парка позволит сохранить и качественно обустроить эту территорию», — сказал заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин.

Территорию парка планируется разделить на три зоны: культурно-досуговая, рекреационная – с гостиничной и спортивно-оздоровительной инфраструктурой, а также сервисная, включающая транспортную инфраструктуру и проживание резидентов парка.

Исходя из расчетов по демографии и жилищному фонду, к 2040 году рост численности постоянного населения деревни Медный завод увеличится с 600 человек в 2020 году до 2 270 человек к 2040 году.

Проект реализуется как инвестиционная площадка, на которой соинвесторы и арендаторы (резиденты парка) могут размещать свои бизнесы. Всего планируется порядка 120 постоянных резидентов — субъектов малого бизнеса, занятых торговлей, оказанием услуг, размещением и питанием, производством товаров и обучением.

Также на Градсовете был отклонен эскиз проекта планировки территории в Бугровском сельском поселении. На участке в 7,48 га в центральной части «старых» Бугров предлагалось строительство жилых домов этажностью до 9 этажей. Общая площадь жилья — 62 тыс. м. кв. для населения около 2 тыс. человек. Плотность жилого фонда – 8935 м. кв. на га. Проект был отклонен из-за необеспеченности социальными объектами.