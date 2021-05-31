Payeer

ента новостей

23:51
Тарасенко принёс сборной России историческую победу над Швецией на хоккейном чемпионате мира
20:48
20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму
20:47
Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
16:25
В Петербурге полицейские задержали «целительницу» из Вышнего Волочка
16:18
Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог
12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
12:12
В Петербурге полицейские задержали троих виновников поджога мебельного магазина
11:44
Лаборатория медиапоэзии. Цифровое настоящее
11:42
На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов
11:04
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей
09:58
Что делать с электросамокатами?
09:22
Участники ПМЭФ увидят необычные машины
21:37
400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге
16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:11
В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки
14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу
14:06
На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками
09:51
Для одних футбол и форум, для аварийщиков – тяжелые деньки
09:25
Не можешь уснуть? Воспользуйся советами сомнолога
22:50
Книжный салон набирает обороты: основные итоги третьего дня
22:48
Флешмоб "Танцуй как Достоевский"!
15:16
Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"
13:50
Мовиста Регионы» будет развивать трамвайный транспорт в Екатеринбурге в рамках концессии
12:57
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок
12:38
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти пять миллионов рублей
12:32
Возобновление автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином
12:29
Выставка «Люди и города»
12:25
В центре Петербурга из окна хостела выпал гражданин Украины
12:21
Выставка «Дети — главные повелители лета, сама его суть»
12:12
Выставка «Питерское лето»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог

Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог

0
57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Россельхознадзор
Управлением Россельхознадзора в Санкт-Петербурге выявлен комбинат, выпускающий просроченный творог с нарушением ГОСТа

Мониторинговой группой Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе анализа данных, внесенных в систему «Меркурий», выявлена организация, грубо нарушающая требования ветеринарного законодательства.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора было выявлено, что ООО «Комбинат «Тярлевский», осуществляющее деятельность в поселке Тярлево Санкт-Петербурга, оформило ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на 936 кг молочной продукции, на момент оформления ВСД сырье для изготовления продукции имело истекший срок годности.

Также, согласно сведениям из деклараций о соответствии, комбинат выпускает творог «Баба Валя» в соответствии с ГОСТ. Также информация о выпуске товара в соответствии с ГОСТом была указана на этикетке продукции, что является попыткой ввести потребителя в заблуждение, так как при производстве пищевой молочной продукции компанией был использован творог, который, согласно требованиям ГОСТа, не может быть применен в качестве сырья. Сырьем для изготовления творога могут быть только молоко, сливки или пахта. Однако такая продукция не поступала на предприятие. То есть согласно ГОСТу, на который делает ссылку комбинат, производство творога из творога невозможно.

Управлением Россельхознадзора в ходе административного расследования было установлено, что комбинат Тярлевский фактически осуществляет перефасовку товаров в другую тару. Далее потенциально небезопасная молочная продукция через посредников направлялась в детские сады Красносельского, Кировского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.

Управлением Россельхознадзора материалы дела были направлены в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно решению суда, в мае 2021 года комбинат Тярлевский был признан виновным, привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, с назначением наказания в форме наложения штрафа в размере 100 тыс. рублей. 

Источник: Россельхознадзор
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-03-2020, 12:16
В Ленобласти привлечено к ответственности крестьянское хозяйство, грубо нарушавшее ветеринарные правила
5-01-2021, 17:49
В Петербурге Россельхознадзором выявлено около 26 тысяч нарушений ветеринарного законодательства
16-03-2020, 12:22
В Петербург не пропустили семь тонн опасной кильки
5-02-2021, 19:19
В Петербурге Россельхознадзор изъял из оборота и уничтожил более 500 кг бельгийских груш
26-06-2020, 14:30
В Ленобласти уничтожили партию потенциально небезопасной корюшки
29-01-2021, 19:38
В Петербурге Россельхознадзор допустил к посадке более 3 миллионов луковиц тюльпанов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
220
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
267
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
253
26-05-2021, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
414
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
Наверх