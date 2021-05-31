Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог

Мониторинговой группой Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе анализа данных, внесенных в систему «Меркурий», выявлена организация, грубо нарушающая требования ветеринарного законодательства.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора было выявлено, что ООО «Комбинат «Тярлевский», осуществляющее деятельность в поселке Тярлево Санкт-Петербурга, оформило ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на 936 кг молочной продукции, на момент оформления ВСД сырье для изготовления продукции имело истекший срок годности.

Также, согласно сведениям из деклараций о соответствии, комбинат выпускает творог «Баба Валя» в соответствии с ГОСТ. Также информация о выпуске товара в соответствии с ГОСТом была указана на этикетке продукции, что является попыткой ввести потребителя в заблуждение, так как при производстве пищевой молочной продукции компанией был использован творог, который, согласно требованиям ГОСТа, не может быть применен в качестве сырья. Сырьем для изготовления творога могут быть только молоко, сливки или пахта. Однако такая продукция не поступала на предприятие. То есть согласно ГОСТу, на который делает ссылку комбинат, производство творога из творога невозможно.

Управлением Россельхознадзора в ходе административного расследования было установлено, что комбинат Тярлевский фактически осуществляет перефасовку товаров в другую тару. Далее потенциально небезопасная молочная продукция через посредников направлялась в детские сады Красносельского, Кировского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.

Управлением Россельхознадзора материалы дела были направлены в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Согласно решению суда, в мае 2021 года комбинат Тярлевский был признан виновным, привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, с назначением наказания в форме наложения штрафа в размере 100 тыс. рублей.