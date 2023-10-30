В Петербурге полицейские проверили заведения, торгующих алкоголем

Сотрудники регионального УЭБиПК при участии спецполка полиции провели масштабные проверки розничной торговли алкоголем в ресторанах, кафе и продуктовых магазинах Петербурга.
В Невском районе проверили пять ресторанов, в которых выявили различные нарушения, в том числе в части реализации алкоголя.
Параллельно проверили несколько десятков магазинов в 7 районах города.
В половине проверяемых «точек» при контрольных закупках были выявлены нарушения порядка оборота алкогольной продукции.
В общей сложности в результате рейда полицейскими изъято около тысяти литров алкоголя, при этом свыше 360 литров – с признаками контрафактности.
Работников, осуществлявших незаконную продажу спиртных напитков, привлекли к административной ответственности.
Меры будут приняты и в отношении предпринимателей, организовавших продажу спиртного без лицензии.
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