В Петербурге полицейские проверили заведения, торгующих алкоголем

Сотрудники регионального УЭБиПК при участии спецполка полиции провели масштабные проверки розничной торговли алкоголем в ресторанах, кафе и продуктовых магазинах Петербурга.

В Невском районе проверили пять ресторанов, в которых выявили различные нарушения, в том числе в части реализации алкоголя.

Параллельно проверили несколько десятков магазинов в 7 районах города.

В половине проверяемых «точек» при контрольных закупках были выявлены нарушения порядка оборота алкогольной продукции.

В общей сложности в результате рейда полицейскими изъято около тысяти литров алкоголя, при этом свыше 360 литров – с признаками контрафактности.

Работников, осуществлявших незаконную продажу спиртных напитков, привлекли к административной ответственности.

Меры будут приняты и в отношении предпринимателей, организовавших продажу спиртного без лицензии.