В Петербурге увековечили память Героя Советского Союза Михаила Ашика

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония открытия памятной стелы, посвященной Герою Советского Союза Михаилу Ашику. Стела открыта в сквере, носящем его имя, и содержит информацию о фронтовике.

В церемонии приняли участие начальник Военной академии Росгвардии генерал-майор Андрей Кийко, офицеры военной контрразведки, ветераны и курсанты.

Михаил Владимирович Ашик (1925-2020) родился и жил в Ленинграде, участвовал в подготовке города к обороне - оборудовал позиции для наших войск, пережил тяжелую блокадную зиму 1941-1942 гг. В 1943 г. Михаил Владимирович был призван в Красную Армию и направлен на фронт, освобождал от немецко-фашистских войск Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, был трижды ранен. Награжден пятью орденами, медалью «За отвагу», иностранными наградами.

За мужество и героизм, проявленные в боях за город Эстергом, 15 мая 1946 года Ашику Михаилу Владимировичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Михаил Владимирович служил в СМЕРШ, органах государственной безопасности, во внутренних войсках МВД СССР, в Высшем политическом училище МВД СССР.