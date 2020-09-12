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Питерец.ру » Общество » Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области

Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области

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Опубликовал: Вадик Котов
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Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области

В Ленинградской области увековечена память Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Шифрина, погибшего на Северном Кавказе.

Сегодня в деревне Вайялово на территории учебного центра Военной академии связи состоялась церемония открытия памятной аллеи и бюста Игоря Шифрина.

Право открыть бюст было предоставлено генерал-лейтенанту Александру Кременчуцкому, руководившему Военной академии связи с 2003 по 2008 годы. Также в церемонии приняли участие ветераны войск связи и курсанты учебного заведения.

Генерал-лейтенант Игорь Шифрин будучи начальником Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи Спецстроя России являлся руководителем программы развертывания систем связи в Чеченской республике в ходе проведения контртеррористической операции. Обеспечил и лично руководил строительством сети станций спутниковой связи, узлов связи, что позволило полностью обеспечить российские войска надёжной связью при проведении боевых операций. За три года генерал Шифрин 14 раз выезжал в зону ведения боевых действий, неоднократно попадал в тяжелые ситуации, всегда проявлял мужество и самообладание.

15 ноября 2002 года колонна автомобилей российских государственных органов попала в засаду боевиков в Грозном. Под автоматным огнем Игорь Шифрин сохранил хладнокровие, приказал подчиненным лечь на пол автомашин. Получил огнестрельные ранения в грудь, от которых вскоре скончался.

Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 2002 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, генерал-лейтенанту Игорю Леонидовичу Шифрину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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