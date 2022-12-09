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В Петербурге увековечили память росгвардейца полковника Фёдора Бабаёва, погибшего в ходе спецоперации

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге увековечили память росгвардейца полковника Фёдора Бабаёва, погибшего в ходе спецоперации

В Санкт-Петербургском военном ордена Жукова институте войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти полковника Фёдора Захаровича Бабаёва, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
«Полковник Фёдор Бабаёв являлся для всего личного состава образцом выполнения воинского долга, имел большой боевой опыт, умело руководил действиями подчиненных, был замечательным отцом и другом. Его гибель - трагедия, а жизнь - пример для всех росгвардейцев», - сказал на церемонии открытия начальник Санкт-Петербургского военного института Росгвардии полковник юстиции Андрей Кийко.
Мемориальная доска установлена на стенах казармы, где с 2001 по 2006 гг. жил Фёдор Бабаёв, обучаясь в Санкт-Петербургском военном институте Росгвардии. В церемонии открытия также приняли участие родные погибшего офицера, его друзья, сослуживцы, однокурсники и курсанты института. 
Фёдор Захарович Бабаёв родился 25 июня 1984 года в Пятигорске. После окончания в 2006 году СПВИ командовал разведывательным взводом, группой специального назначения, проходил службу в должности заместителя командира отряда, начальника штаба отряда спецназа, командира отряда спецназа Росгвардии. Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях, награжден рядом государственных наград, в том числе орденами «За военные заслуги», Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова. Погиб 14 октября 2022 года, Указом Президента Российской Федерации посмертно награждён вторым орденом Мужества.

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