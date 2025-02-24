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Питерец.ру » Общество » Мужчины в СПб недовольны, что позже выходят на пенсию

Мужчины в СПб недовольны, что позже выходят на пенсию

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Что думают жители СПб по поводу времени выхода на пенсию: мнение мужчин и женщин

«Питерец.ру» сообщает, что по результатам недавнего опроса, проведенного в СПб, большинство мужчин недовольны ситуацией с текущим выходом на пенсию. Таковых оказалось примерно 50%.

Напоминаем, что в настоящее время пенсионный возраст наступает в 65 лет для мужчин и 60 лет – для женщин. Представители сильного пола видят в этом несправедливость, поскольку обычно им приходится трудиться на должностях, требующих физических усилий, и к 65-ти здоровье заметно ухудшается. Кроме того, по статистике мужчины в основном живут меньше женщин.

При этом слабый пол имеет несколько иной взгляд на разницу в возрасте выхода на пенсию. Проблемы здесь усматривают лишь 20% женщин, остальные же считают, что все нормально.

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