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Питерец.ру » Общество » Как обстоят дела со здоровым питанием?

Как обстоят дела со здоровым питанием?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Как петербуржцы и москвичи относятся к здоровому питанию?

Тема правильного питания приобрела большую популярность в последние годы. Кто-то заинтересовался этим вопросом, поскольку следит за собственным здоровьем. Другие же другие же увлечены этим, поскольку просто хотят находиться в тренде.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге был проведен опрос, насколько жители города придерживаются принципов здорового питания. Оказалось, что большинство петербуржцев старается следить за этим. Среди них – 71% женщин и 60% мужчин. Эти люди стремятся правильно питаться.

Такой же опрос был проведен в Москве, но результаты там оказались несколько хуже, чем в Петербурге. В столице правил здорового питания стараются придерживаться 66% женщин и 58% мужчин.

Так что в СПб в этой сфере дела обстоят лучше, нежели в Москве. По крайней мере, таковы данные опроса жителей этих городов.

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