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Питерец.ру » Общество » Мужчины хотят, чтобы им дарили деньги и инструменты

Мужчины хотят, чтобы им дарили деньги и инструменты

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Каковы предпочтения мужчин в Петербурге относительно подарков на 23 февраля: что они считают наиболее желанным и ценным?

«Питерец.ру» сообщает, что в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, проведен опрос среди мужчин. Аналитики выясняли, какие подарки представители сильного пола считают наиболее желанными и ценными.

Как оказалось, многие мужчины предпочитают получать в подарок деньги. Это связано с тем, что каждый сам может выбрать то, что ему действительно нужно. Также популярными подарками стали инструменты – они пригодятся в хозяйстве и окажутся полезным приобретением.

Стоит отметить, что вкусы и предпочтения мужчин могут различаться в зависимости от их возраста, интересов и материального положения. Однако деньги и инструменты остаются одними из самых востребованных подарков на 23 февраля.

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