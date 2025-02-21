Мужчины хотят, чтобы им дарили деньги и инструменты

«Питерец.ру» сообщает, что в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, проведен опрос среди мужчин. Аналитики выясняли, какие подарки представители сильного пола считают наиболее желанными и ценными.

Как оказалось, многие мужчины предпочитают получать в подарок деньги. Это связано с тем, что каждый сам может выбрать то, что ему действительно нужно. Также популярными подарками стали инструменты – они пригодятся в хозяйстве и окажутся полезным приобретением.

Стоит отметить, что вкусы и предпочтения мужчин могут различаться в зависимости от их возраста, интересов и материального положения. Однако деньги и инструменты остаются одними из самых востребованных подарков на 23 февраля.