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Питерец.ру » Общество » 11% петербуржцев оказались недовольны новогодними подарками

11% петербуржцев оказались недовольны новогодними подарками

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Жители Петербурга поделились своим мнением о новогодних подарках

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, насколько довольны жители города новогодними подарками. Оказалось, что примерно 11% ими недовольны.

Также обнаружилось, что большинство участников опроса предпочли бы более практичные подарки, соответствующие их интересам и потребностям. Среди основных причин недовольства были названы несоответствие подарка ожиданиям, его бесполезность и непрактичность. Некоторые респонденты также отметили, что им хотелось бы получать более персонализированные подарки, учитывающие их индивидуальные предпочтения.

Проведенный опрос показал важность учета интересов и предпочтений получателя при выборе подарка. Это поможет избежать разочарования и сделает процесс дарения более приятным и значимым.

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