11% петербуржцев оказались недовольны новогодними подарками

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, насколько довольны жители города новогодними подарками. Оказалось, что примерно 11% ими недовольны.

Также обнаружилось, что большинство участников опроса предпочли бы более практичные подарки, соответствующие их интересам и потребностям. Среди основных причин недовольства были названы несоответствие подарка ожиданиям, его бесполезность и непрактичность. Некоторые респонденты также отметили, что им хотелось бы получать более персонализированные подарки, учитывающие их индивидуальные предпочтения.

Проведенный опрос показал важность учета интересов и предпочтений получателя при выборе подарка. Это поможет избежать разочарования и сделает процесс дарения более приятным и значимым.