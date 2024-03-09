Что дарили на 8 марта?

«Питерец.ру» сообщает, что жительницы Северной столицы составили список наиболее необычных подарков на 8 марта. При этом рейтинг возглавили цветы – речь идет не о привычных букетах, а о редких. Например, женщинам дарили цветущую опунцию – растение из семейства кактусовых. Также приводили к удивлению букеты из 101 розы.

Второе место в рейтинге заняли домашние животные, а тройку призеров замкнули путешествия и кухонные принадлежности. Среди интересных подарков представительницы слабого пола отмечали украшения, игрушки, различные сертификаты и мастер-классы. Некоторые мужчины и вовсе приводили в шок своих дам, подарив им машины или предложив выйти замуж.

В числе других необычных подарков стоит отметить варенье, соленья, микроскопы, входные двери, бензин, шахматы. Как говорится, у кого на что хватило фантазии.