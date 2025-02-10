В СПб начнут лечить бездомных

«Питерец.ру» сообщает, что по инициативе президента РФ Владимира Путина будет разработана программа по оказанию медицинской помощи бездомным. Она будет работать в Москве, СПб и других городах.

В настоящее время в стране отсутствует система оказания медпомощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проблема бездомности остается актуальной, и без внимания к этой сфере не обойтись.

Разработка программы по лечению бездомных позволит организовать систему оказания медицинской помощи и решить ряд социальных проблем. Будут созданы условия для лечения и реабилитации бездомных, а также оказана помощь в возвращении к нормальной жизни.

Ожидается, что программа будет способствовать улучшению здоровья этих людей и снижению уровня их смертности. Это позволит создать более благоприятные условия для их социальной адаптации и интеграции в общество.