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Питерец.ру » Общество » В СПб начнут лечить бездомных

В СПб начнут лечить бездомных

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
По инициативе президента в СПБ и других городах начнут оказывать медпомощь бездомным

«Питерец.ру» сообщает, что по инициативе президента РФ Владимира Путина будет разработана программа по оказанию медицинской помощи бездомным. Она будет работать в Москве, СПб и других городах.

В настоящее время в стране отсутствует система оказания медпомощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проблема бездомности остается актуальной, и без внимания к этой сфере не обойтись.

Разработка программы по лечению бездомных позволит организовать систему оказания медицинской помощи и решить ряд социальных проблем. Будут созданы условия для лечения и реабилитации бездомных, а также оказана помощь в возвращении к нормальной жизни.

Ожидается, что программа будет способствовать улучшению здоровья этих людей и снижению уровня их смертности. Это позволит создать более благоприятные условия для их социальной адаптации и интеграции в общество.

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