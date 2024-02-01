В Петербурге «Единая Россия» провела занятие по оказанию первой помощи пострадавшим

На площадке избирательного штаба Владимира Путина в Петербурге прошло двухчасовое занятие по оказанию первой помощи пострадавшим. Молодые специалисты Медицинского колледжа № 1 поделились с волонтерами важными знаниями о том, как вести себя рядом с пострадавшим человеком и какие манипуляции необходимы до приезда скорой помощи. Занятие прошло по инициативе регионального отделения «Единой России», с участием партийных волонтеров и молодогвардейцев.

Занятие сочетало теоретическую и практическую части. Разделившись на группы, двадцать участников прошли несколько учебных станций, где им показали, как накладывать косынку при переломе руки, как действовать, чтобы остановить кровотечение, и другие азы первой помощи. Вместе с наставниками они отработали на манекене навыки базовой сердечно-лёгочной реанимации и научились приему Геймлиха, который применяется для восстановления проходимости дыхательных путей.

Заведующая отделением повышения квалификации Медколледжа №1 Оксана Пантелеева, курирующая волонтерскую деятельность учебного заведения, отметила: «Мы специально подобрали ту помощь, которую человек может оказать на догоспитальном уровне, с пониманием того, что в любом случае должна быть вызвана скорая помощь. Статистика такова, что до 80-90 процентов людей выживают, если им помощь оказана в первые часы и оказана правильно».

Петербургское отделение «Единой России» в 2022 году запустило программу подготовки «Курсы сестринского дела. Навыки первой медицинской помощи для волонтёров». Обучение проходит в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее». Программу уже освоили около ста жителей города.

«Навыкам оказания первой помощи необходимо обучить как можно больше людей в нашей стране. Это позволяет не только спасти жизнь большому количеству пострадавших, но и способствует развитию социальной ответственности граждан – когда мы приходим на помощь людям в критическую минуту. Важность распространения знаний о первой помощи нельзя переоценить», – считает региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач Городского кожно-венерологического диспансера Яна Кабушка, вошедшая в декабре 2023 года в инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Владимира Путина.

Мероприятия с участием «команды Президента» — инициативной группы избирателей, поддержавших выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок, проходят по всей стране.