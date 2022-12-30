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Питерец.ру » Происшествия » В Ивангороде пенсионер перевел мошенникам 130 тысяч рублей

В Ивангороде пенсионер перевел мошенникам 130 тысяч рублей

0
106
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Рассказы о компенсациях за чудо-аппарат пенсионер из Ивангорода остался без денег

Вчера к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратился 82-летний житель города Ивангород. Пенсионер сообщил правоохранителям, что в течение недели ему звонил мужчина, который представлялся сотрудником социальной службы. Телефонный собеседник убеждал пожилого мужчину, что тот высокотоновый физиотерапевтический аппарат, который пенсионер приобрёл в прошлом году у коммивояжёров является не полезным, а опасным для здоровья. Более того, собеседник заявил, что государство готово выплатить денежную компенсацию за ту покупку, но для этого необходимо оплатить страховой взнос.

Тот факт, что год назад пенсионер действительно купил чудо-аппарат, заставил поверить его поверить звонившему. Он поверил истории про компенсацию, отправился к ближайшему банкомату в торговый центр и, следуя инструкциям, осуществил перевод в размере почти 130 тысяч рублей. Только после пенсионер понял, что разговаривал с телефонным аферистом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Кингисеппский район мошенничество пенсионеры
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