Не выбрасывайте елки!

«Питерец.ру» сообщает, что жители СПб получили возможность сдать натуральные елки на переработку. В городе начали работу пункты приема елок, где их можно будет сдать 11 и 12 января. Полученная щепа будет использована для улучшения состояния особо охраняемых природных территорий.

Кроме того, организована другая акция, которая пройдет до 9 февраля. Из переработанных елей сделают подстилки для животных, так что щепа понадобится специальным питомникам и приютам СПб и ЛО.

Перед сдачей елки необходимо убрать с нее все лишнее – игрушки, блестки и другие украшения. Также рекомендуется упаковать елку в ткань или пленку и завязать веревкой. Благодаря таким акциям можно не только избавиться от ненужной елки, но и внести вклад в охрану окружающей среды.