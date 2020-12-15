Елка может загореться

«Питерец.ру» сообщает, что в первую неделю месяца в Северной столице было более 200 пожаров. В некоторых случаях причиной стало возгорание елки. Как можно избежать ситуации с пожаром, возникшим из-за этого?

Эксперты рекомендуют покупать трудногорючие елки. Эксперимент показал, что они сгорают за 4 минуты, а легкогорючие – за 29 секунд. Причиной пожара может стать неисправная гирлянда, свечи, бенгальские огни.

Чтобы избежать возгорания, рекомендуется размещать елку в метре от потолка и стен. Также новогоднее дерево должно быть устойчивым. Еще нельзя загромождать помещение, чтобы человек не оказался в ловушке в случае возникшего пожара. Не стоит наряжать елку легковоспламеняющимися игрушками.