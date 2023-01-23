Что делать с елкой?

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей Северной столицы был произведен опрос, как они избавляются от елки. 40% петербуржцев признались, что выбрасывают новогодние деревья в мусорку. 19% отдают елки в пункты переработки. 16% опрошенных делают из ели дрова. 3% пускают новогоднюю красавицу на сувениры.

Если брать ситуацию с елками, то раньше к вопросу утилизации елок граждане подходили более сознательно, нежели сейчас. Буквально 2-3 года назад ситуация была гораздо лучше.

Например, сейчас только 1 человек из сотни передает елку зоопарку, чтобы там использовали дерево для собственных нужд. В этом году в Петербурге было сдано на переработку около 2 тыс. елок. Щепа потом поступила в конюшни, приюты и питомники.