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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы отметили Рождество

Петербуржцы отметили Рождество

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Тысячи петербуржцев отметили Рождество в Казанском соборе

«Питерец.ру» сообщает, что в ночь на 7 января в Казанском кафедральном соборе в СПб прошло Рождественское богослужение. Православные верующие собрались, чтобы отпраздновать один из главных христианских праздников.

Многие люди пришли в собор, принесли с собой иконы и свечи. В храме царила атмосфера радости и праздника. На богослужении присутствовал митрополит Варсонофий. Он поздравил верующих с Рождеством и пожелал им мира, любви и добра.

Праздничные мероприятия продолжались до утра. Православные христиане пели рождественские песнопения, читали молитвы и слушали проповеди. Видео и фото с праздничных мероприятий уже появились в соцсетях. На них можно увидеть, как христиане молятся и поют.

Напоминаем, что, в отличие от католиков и протестантов, православные отмечают Рождество 7 января, поскольку делают это по Юлианскому календарю. 

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