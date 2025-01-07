Петербуржцы отметили Рождество

«Питерец.ру» сообщает, что в ночь на 7 января в Казанском кафедральном соборе в СПб прошло Рождественское богослужение. Православные верующие собрались, чтобы отпраздновать один из главных христианских праздников.

Многие люди пришли в собор, принесли с собой иконы и свечи. В храме царила атмосфера радости и праздника. На богослужении присутствовал митрополит Варсонофий. Он поздравил верующих с Рождеством и пожелал им мира, любви и добра.

Праздничные мероприятия продолжались до утра. Православные христиане пели рождественские песнопения, читали молитвы и слушали проповеди. Видео и фото с праздничных мероприятий уже появились в соцсетях. На них можно увидеть, как христиане молятся и поют.

Напоминаем, что, в отличие от католиков и протестантов, православные отмечают Рождество 7 января, поскольку делают это по Юлианскому календарю.