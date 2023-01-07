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Питерец.ру » Общество » Православные отмечают Рождество

Православные отмечают Рождество

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
linedot.ru
Митрополит Варсонофий поздравил с праздником Рождества

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня Православная церковь и люди, исповедующие христианство этой традиции, отмечают Рождество Христово. Поскольку в нашей стране большинство считают себя православными, россияне в основном празднуют Рождество именно в этот день.

Свое поздравление петербуржцам адресовал митрополит Варсонофий. Этот иерарх Русской Православной Церкви пожелал Божьей помощи и здоровья. По словам священнослужителя, это один из тех светлых дней, что наполнен радостью. Ей необходимо делиться со своими друзьями и близкими.

Жителей города с Рождеством поздравил и Александр Беглов. Он подчеркнул важность православной веры и духовного опыта народа. Губернатор также напомнил о воинах, которые защищают нашу страну.

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