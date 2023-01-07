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Питерец.ру » Общество » В Казанском соборе встретили Рождество

В Казанском соборе встретили Рождество

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Казанском соборе встретили Рождество

В Казанском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января прошло главное рождественское богослужение. Праздничную службу посетили Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов. Всенощное бдение и Божественную литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

По окончании службы Александр Бельский поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым: 

- Этот светлый праздник мы всегда встречаем с особым чувством единения и душевного подъема. Рождество символизирует обновление, дарит нам веру в чудо, надежду на будущее, победу добра над злом. Желаю всем жителям нашего города встретить его в кругу самых близких и дорогих людей, обнять друг друга, наполнить сердца радостью и теплотой. Здоровья, мира и благополучия!

Отметим, по случаю Рождества в храмах Петербурга традиционно проходят праздничные богослужения. 7 января в городе состоятся тематические выставки, спектакли и театрализованные представления. На Манежной площади работает Рождественская ярмарка, оформленная по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». С 6 по 14 января в Эрмитаже пройдет фестиваль «Вифлеемская звезда», организатором которого является Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Во дворах Певческой капеллы жители и гости Северной столицы могут насладиться новогодним променадом, а в самой Капелле пройдет рождественский концерт.

Источник: ЗАКС
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