Вспоминаем Иоанна Кронштадтского

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня православные верующие по всей России и за ее пределами вспоминают св. Иоанна Кронштадтского. В монастыре на Карповке прошло торжественное богослужение в память об этом праведнике. Подобные мероприятия состоялись и в других храмах страны.

Отец Иоанн, более полувека служивший в Кронштадте, оставил глубокий след в сердцах людей. Его знали и уважали все – от членов императорского двора до простолюдинов. За это он получил прозвище «всероссийский пастырь». Люди приезжали к нему за духовным наставлением и помощью, причем не только из России, но и из других стран, включая представителей иных вероисповеданий.

Иоанн Кронштадтский активно занимался социальным служением. Он основал первые в России Дома трудолюбия, где молодые люди могли получить профессию, а также создавал детские ясли, чтобы женщины могли работать, не беспокоясь о своих детях. Его жизнь и деятельность служат примером бескорыстного служения людям и Богу.