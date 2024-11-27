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Питерец.ру » Общество » Поисковики подведут итоги года на церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти»

Поисковики подведут итоги года на церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Торжественная церемония закрытия Санкт-Петербургского этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти»

29 ноября в 15:00 во Дворце А.А. Безбородко Центрального музея связи имени А.С. Попова (Почтамтский пер., д.4) состоится торжественная церемония закрытия Санкт-Петербургского этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти».

В рамках закрытия «Вахты Памяти» состоится церемония вручения ведомственных знаков отличия Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом движении» и знаков Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в дело увековечивания памяти погибших при защите Отечества». 

Перед началом торжественной части участники смогут ознакомиться с экспозицией «Поколения Героев», повествующей о героических подвигах и событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны и во время специальной военной операции.

В рамках церемонии закрытия «Вахты Памяти» состоится презентация информационного буклета-книги об итогах работы поискового отряда «Крылья Родины» по поиску членов экипажей самолетов, не вернувшихся с боевых заданий в годы Великой Отечественной войны.

Справка: Акция «Вахта памяти» ежегодно объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья, включает в себя экспедиции на места боев Великой Отечественной войны и Советско-Японской войны 1945 года, захоронение найденных поисковиками останков защитников Родины, торжественные митинги и патриотические акции, посвященные памяти погибших воинов и жертв среди мирного населения, круглые столы и экспертные площадки, просветительские мероприятия.

Источник: Дзержинец
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