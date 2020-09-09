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Питерец.ру » Общество » В Петербурге проведут церемонию прощания с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны

В Петербурге проведут церемонию прощания с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В Сквере Мациевича Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» проведет церемонию прощания с летчиками, обнаруженными поисковыми отрядами

14 сентября в 12:00 в Сквере Мациевича (Богатырский пр., д. 6) Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» проведет торжественно-траурную церемонию прощания с летчиками, обнаруженными в этом году поисковыми отрядами Санкт-Петербурга.

В рамках Санкт-Петербургского этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти» поисковыми отрядами «Крылья Родины» и «Альбатрос», зарегистрированными в Центре патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», были обнаружены места падений советских самолетов и останки 3 пилотов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Все они найдены на территории Кировского района Ленинградской области, где с 1941 по 1944 год, как в небе, так и на земле, велись ожесточенные бои за Ленинград

Останки летчиков 13-й Воздушной армии младшего лейтенанта Фадеева Сергея Александровича (истребитель Р-40) и младшего лейтенанта Морозова Василия Александровича (истребитель ЯК-7б) были обнаружены в 2020 году поисковым отрядом «Крылья Родины» (руководитель – Соболев Виктор Сергеевич). Имена установлены по номерным деталям самолетов и по частично сохранившимся документам.

Согласно документам Центрального архива Министерства обороны РФ: «Фадеев Сергей Александрович, мл.лейтенант, 1921 г.р., уроженец Горьковской (ныне Нижегородской) обл., Кстовского р-на, убит 23 марта 1943 г., последнее место службы: 13 ВА 196 гв.иап.»; «Морозов Василий Александрович, мл. лейтенант, 1923 г.р., уроженец Горьковской (ныне Нижегородской) обл., Воскресенкого р-на, пропал без вести 21 августа 1943 г., последнее место службы: 13 ВА 13 авиац.орп.». Родственники летчиков и администрация Нижнего Новгорода изъявили желание захоронить воинов на Родине 17 сентября 2020 года.

Третий летчик сержант Гулякин Николай Трофимович (самолет ИЛ-2) был обнаружен поисковым отрядом «Альбатрос» (руководитель – Юхневич Виктор Александрович) в сентябре 2019 г. Имя погибшего установлено по номеру двигателя самолета. Согласно документам Центрального архива Министерства обороны РФ: «Гулякин Николай Трофимович, сержант, 1921 г.р., уроженец Орловской обл., г. Орел, пропал без вести 31 августа 1942 г., последнее место службы: 211 ШАП».

На данный момент родственники Николая Трофимовича проживают в городе Курск, куда и будут транспортированы останки летчика для последующего проведения торжественно-траурной церемонии захоронения 25 сентября 2020 года.

«Самое малое, что мы можем сделать, это сохранить память о тех, кто погиб ради мирного неба, передать эту эстафету памяти своим детям и привить им такие нравственные основы, чтобы они рассказали об этом своим детям», - считает командир поискового отряда «Патриот» Ольга Геннадьевна Пятунина.


Справочно: «Поисковое движение» – это масштабный общественный проект, объединяющий сегодня более 50 тысяч человек по всей России и за её пределами. В его основе лежит благородная и очень важная нравственная цель – сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках Отечества. Начало поисковому движению положили в 1960-70-х годах красные следопыты, которые устраивали походы по местам боёв, создавали в школах комнаты боевой славы, Книги Памяти, музеи героев-земляков. Повсеместно пионерские и комсомольские организации брали на себя шефство над ветеранами войны и солдатскими вдовами, уход за воинскими мемориалами, начали поиск без вести пропавших воинов. К середине 1980-х годов их поиск стал более системным. Только в 1988 году, через 40 с лишним лет после окончания Великой Отечественной войны было официально разрешено массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат и командиров Красной Армии. В это же время организуются первые «Вахты памяти» по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества. В мае 1989 года у деревни Мясной Бор Новгородской области, на месте гибели 2-й ударной армии, была проведена первая «Всесоюзная Вахта памяти» при поддержке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. Первая «Вахта памяти» в Ленинградской области прошла в 1990 году на Невском Пятачке. В 1997 году по инициативе командира поискового отряда «Возрождение» Георгия Владимировича Стрельца прошла первая «Вахта Памяти» в Санкт-Петербурге. С тех пор «Вахты Памяти» в нашем городе проводятся ежегодно. С 1990 года более 30 тысяч воинов было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, более 7000 имен установлено. В этом году движение празднует 30-летний юбилей.

Источник: Комитет по молодежной политике
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