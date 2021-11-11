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Питерец.ру » Общество » Разводку Ладожского моста перенесли на сутки по погодным условиям

Разводку Ладожского моста перенесли на сутки по погодным условиям

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Разводку Ладожского моста перенесли на сутки по погодным условиям

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 12 ноября 2021 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями суда не успевают подойти ко времени ранее запланированной разводки Ладожского моста. По просьбе судовладельца разводка моста через реку Нева, запланированная на 11 ноября, перенесена на 12 ноября в период с 10:00 до 10:45» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

«Мост разведут представители подрядной организации для прохода вниз по реке теплохода «Меритус» и теплохода «Маринус» с максимальным высотным габаритом 22 метра. На период прохода судов движение автомобильного транспорта на километре 40 федеральной дороги Р-21 «Кола», в районе деревни Марьино Кировского района Ленинградской области будет полностью перекрыто» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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