В СПб думают о пенсионерах

«Питерец.ру» сообщает, что СПб был признан лучшим городом РФ по созданию условий для жителей пенсионного возраста. Продолжительность жизни здесь для представителей данной группы на 3,5 года выше, чем норма по стране.

В итоге на Северную столицу обратили внимание в ВОЗ, и СПб был включен в сеть с наиболее благоприятной средой для пенсионеров. Туда входят 1300 городов из 50 стран мира. В ВОЗ считают, что опыт Петербурга будет полезным как для России, так и других стран. Практики, которые применяются в СПб, могут распространяться и в иных регионах.

Власти Северной столицы отметили, что уделяют большое внимание и собственным программам. Сейчас особый упор сделан на проекте «Серебряный возраст».