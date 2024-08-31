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Питерец.ру » Политика » В СПб прошел Совет Госдумы

В СПб прошел Совет Госдумы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге состоялся выездной Совет Госдумы РФ

Совет Госдумы – орган, куда входят руководитель этой палаты парламента, его заместители и главы думских фракций. В заседаниях также могут участвовать представители президента и правительства РФ, а также региональные власти.

«Питерец.ру» сообщает, что Совет Госдумы прошел в Северной столице. В нем также участвовали губернатор Беглов, спикер ЗакСа Бельский и члены городского правительства.

Глава СПб представил проект «Серебряный возраст», который до этого уже был поддержан президентом. Этот проект призван помочь представителям данной группы включиться в жизнь города, что предполагает заботу об их здоровье и организацию досуга.

Эффективность петербургских проектов отметил и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что СПб стал городом для людей. Здесь реализовано множество социальных инициатив. По мнению Володина, опыт Петербурга нужно взять на вооружение другим регионам.

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