Корабелка провела совещание представителей школ-участников проекта «инженерные классы»

В среду, 8 июня, на базе Морского технического университета состоялось совещание представителей городских школ-участников проекта «Инженерные классы судостроительного профиля». В совещании приняли участие представители Лицея №211 имени Пьера де Кубертена и школ №291, №368, №375, №377.

Вместе со специалистами университета участники совещания рассмотрели ряд аспектов разработки индивидуальных моделей функционирования профильных инженерных классов.

Их утверждение предусмотрено методическими рекомендациями по функционированию региональной системы сопровождения деятельности профильных инженерных классов в субъектах РФ – участниках проекта.

Участники совещания обсудили также актуальные вопросы реализации проекта, механизмы сетевого взаимодействия и определили задачи на будущий учебный год.