Победителями проекта «Твой бюджет в школах – 2022» стали тридцать команд

В Смольном состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта «Твой бюджет в школах – 2022».

Губернатор Александр Беглов поздравил школьников и вручил им награды. Он отметил, что главная цель проекта – не только помочь школам создать новые лаборатории, спортивные площадки, зоны отдыха, пространства для общения, но и научить ребят финансовой грамотности, дать знания о том, как устроен бюджет города.

В рамках проекта команды школьников вместе с педагогами могут выдвигать свои предложения по развитию школ и защищать их. Победители получают средства из городского бюджета на реализацию инициатив.

Проект «Твой бюджет в школах» начинался в 2019 году в пилотном режиме в Центральном районе. Как отметил Александр Беглов, в этом году в нем приняли участие 90 школ из всех 18 районов Петербурга. Победителями стали 30 команд старшеклассников из 16 районов.

Лидером рейтинга в этом году стал проект 10 А класса лицея № 281 Адмиралтейского района «Ludis clavis est victoria «Спорт-залог успеха»». Он предусматривает развитие школьной спортивной инфраструктуры, в том числе организацию пространства для занятий киберспортом.

На втором месте – проект 11 А класса школы № 407 им. В.П.Бухтеева Пушкинского района «ЭКО-МИГ – Экологический Многофункциональный Игровой Городок». На пришкольной территории планируется создать спортивную площадку со зрительскими трибунами для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

Третье место занял проект 11 А класса школы № 684 «Берегиня» Московского района «PROявление – пространство свободного проявления себя». Авторы предлагают создать единое пространство с медиастудией для отдыха, творчества, общения.

Среди проектов-победителей больше всего инициатив, связанных с созданием многофункциональных зон для отдыха, игр с видеооборудованием. Таких проектов - девять из тридцати.

По четыре проекта у двух направлений: создание школьных медиацентров и развитие спортивной инфраструктуры (включая лидеров рейтинга).

По три проекта – по модернизации библиотек (включая создание цифровой библиотеки) и по организации естественнонаучных и IT-лабораторий. Один проект кабинета психологической разгрузки.

Реализация проектов начнется в 2023 году. Для этого в бюджете Санкт‑Петербурга предусмотрено 90 млн рублей.

На торжественной церемонии также наградили победителей конкурса на лучшее информационное сопровождение школьных проектов «Классный блогер».

Александр Беглов поблагодарил организаторов проекта – Комитет финансов и Комитет по образованию, а также учителей, наставников и экспертов, которые помогали ребятам прорабатывать идеи и проекты.

Организационно-методическую поддержку проекту «Твой бюджет в школах» оказывают специалисты Санкт‑Петербургской академии постдипломного педагогического образования.