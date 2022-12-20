ента новостей

20:14
В Петербурге завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»
20:11
Активисты партпроекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обменялись опытом по работе с безнадзорными животными
20:08
Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове
20:05
В Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт талантливых молодых исполнителей
20:02
Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»
19:19
В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов
18:02
Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти
17:35
Победителями проекта «Твой бюджет в школах – 2022» стали тридцать команд
16:58
Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Петербурге
16:09
В центре Петербурга задержали серийную карманницу
14:18
Рождественские концерты в ROOF PLACE. BAY
14:14
В Госдуме объяснили, что будет за осквернение Георгиевской ленты
12:41
В Петербурге отметили 105-летие органов ЗАГС России
12:34
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей
12:25
Чемпион мира по футболу Аргентина возвращается домой в ликующий Буэнос-Айрес
12:20
Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба
12:16
В Ленобласти задержали подростка, ограбившего пенсионера в подъезде
12:13
Студент Корабелки стал одним из победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход»
12:11
В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»
11:29
Новогодние детские тематические программы в Историческом парке
11:23
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой
11:20
В Петербурге будут судить четверых несовершеннолетних за хулиганство
11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
11:01
В Выборгском районе задержали телефонного мошенника
10:58
В Приморском районе ограбили букмекерскую контору
10:16
В Выборге задержали вымогателя, находящегося в федеральном розыске
09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
08:04
Какие вирусы наиболее распространены?
07:55
Что с запасом вакцины от ковида?
06:05
В Hyundai начнутся сокращения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Победителями проекта «Твой бюджет в школах – 2022» стали тридцать команд

Победителями проекта «Твой бюджет в школах – 2022» стали тридцать команд

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
В Смольном состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта «Твой бюджет в школах – 2022».

В Смольном состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта «Твой бюджет в школах – 2022».

Губернатор Александр Беглов поздравил школьников и вручил им награды. Он отметил, что главная цель проекта – не только помочь школам создать новые лаборатории, спортивные площадки, зоны отдыха, пространства для общения, но и научить ребят финансовой грамотности, дать знания о том, как устроен бюджет города.

В рамках проекта команды школьников вместе с педагогами могут выдвигать свои предложения по развитию школ и защищать их. Победители получают средства из городского бюджета на реализацию инициатив.

Проект «Твой бюджет в школах» начинался в 2019 году в пилотном режиме в Центральном районе. Как отметил Александр Беглов, в этом году в нем приняли участие 90 школ из всех 18 районов Петербурга. Победителями стали 30 команд старшеклассников из 16 районов.

Лидером рейтинга в этом году стал проект 10 А класса лицея № 281 Адмиралтейского района «Ludis clavis est victoria «Спорт-залог успеха»». Он предусматривает развитие школьной спортивной инфраструктуры, в том числе организацию пространства для занятий киберспортом.

На втором месте – проект 11 А класса школы № 407 им. В.П.Бухтеева Пушкинского района «ЭКО-МИГ – Экологический Многофункциональный Игровой Городок». На пришкольной территории планируется создать спортивную площадку со зрительскими трибунами для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

Третье место занял проект 11 А класса школы № 684 «Берегиня» Московского района «PROявление – пространство свободного проявления себя». Авторы предлагают создать единое пространство с медиастудией для отдыха, творчества, общения.

Среди проектов-победителей больше всего инициатив, связанных с созданием многофункциональных зон для отдыха, игр с видеооборудованием.  Таких проектов - девять из тридцати.

По четыре проекта у двух направлений: создание школьных медиацентров и развитие спортивной инфраструктуры (включая лидеров рейтинга).

По три проекта – по модернизации библиотек (включая создание цифровой библиотеки) и по организации естественнонаучных и IT-лабораторий. Один проект кабинета психологической разгрузки.

Реализация проектов начнется в 2023 году. Для этого в бюджете Санкт‑Петербурга предусмотрено 90 млн рублей.

На торжественной церемонии также наградили победителей конкурса на лучшее информационное сопровождение школьных проектов «Классный блогер».

Александр Беглов поблагодарил организаторов проекта – Комитет финансов и Комитет по образованию, а также учителей, наставников и экспертов, которые помогали ребятам прорабатывать идеи и проекты.

Организационно-методическую поддержку проекту «Твой бюджет в школах» оказывают специалисты Санкт‑Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-11-2022, 18:42
Протяжённость городских веломаршрутов до 2030 года планируется увеличить до 300 километров
15-02-2019, 11:31
«По своему хотению»: жители Петербурга смогут сами участвовать в распределении бюджета
28-11-2020, 16:25
В Приморском районе открылся скейт-парк
21-11-2022, 14:47
В Петербурге в этом году отремонтированы 29 пришкольных стадионов
31-08-2019, 07:20
Планы по ремонту школ
Сегодня, 12:13
Студент Корабелки стал одним из победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
0
83
Сегодня, 09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
0
112
Вчера, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
0
174
Вчера, 11:30
В Кировском районе иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода
Наверх