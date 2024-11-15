В СПб задержали белоруса

Случаи, когда какого-либо преступника ловят в другой стране, для современного мира не редкость. Таких людей задерживают и в России, в частности – в Северной столице.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб был арестован мужчина, находящийся в международном розыске. Это 37-летний Белоруссии, которого обвиняют в разжигании социальной вражды.

По имеющимся данным, этот человек размещал в интернете материалы, направленные против народов Кавказа. В итоге мужчину стали обвинять в возбуждении ненависти и нацизме.

Преступник был задержан накануне на ул. Кржижановского. Причем регистрации в Петербурге или Ленобласти у него не было. Российские правоохранители передали информацию о его поимке белорусской стороне.