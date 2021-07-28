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Питерец.ру » Общество » Задержан автор антихристианского ролика

Задержан автор антихристианского ролика

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге задержали автора ролика, направленного против православных христиан

На протяжении церковной истории христиане сталкивались с гонениями. Инициаторами этих преследований были римские императоры и другие люди, ненавидящие верующих. Сегодня гонения на христиан возникают в некоторых мусульманских странах. Однако с подобным проявлением ненависти можно столкнуться и в нашей стране.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице был задержан человек, снявший видеоролик против православия. Автор разместил этот контент в соцсети в «Контакте», после чего обратил на себя внимание сотрудников МВД.

Мужчина высказывался в негативном ключе про православие. Он называл верующих неполноценными людьми, высказывал угрозы в адрес христиан. Конечно, этому человеку далеко до Нерона и других злодеев прошлых лет. Но определенных неприятностей автор ролика себе нажил.

Против «борца с православием» возбуждено уголовное дело по ст. 148 ч. 1 и ст. 282 ч. 2. Мужчину обвиняют в нарушении прав на свободу совести и вероисповедания, а также в возбуждении ненависти.

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