На севере Петербурга задержали находящегося в международном розыске

Вчера около 11 часов 25 минут на станции метрополитена «Парнас» полицейскими был задержан 22-летний мужчина, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Республики Татарстан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.

Инициатору розыска сообщено.

Задержанного доставили в отдел полиции УМВД России по Выборгскому району Петербурга.