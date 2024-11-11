В СПб довольны медициной

Качество и доступность медицинских услуг, отношение врачей к пациентам, да и вообще ситуация в сфере здравоохранения стали объектом серьезной критики. На медицину жалуются во многих городах России. Некоторые критические отзывы встречаются и в Петербурге.

Но какова реальная картина в Северной столице? Насколько жители города довольны медициной? По данным «Питерец.ру», в СПб с этим все нормально. Опрос показал, что людей, довольных медицинской помощью, оказалось почти 70%.

По крайней мере, эти цифры озвучил вице-губернатор Эргашев. Он отметил, что достигнутый результат стал возможен благодаря совместным усилиям главы города, членов правительства и медиков. Естественно, последовала определенная реакция СПб, большая часть которых довольна медуслугами.