На мосту через реку Охта в составе трассы А-121 «Сортавала» ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»), в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по ремонту мастичного деформационного шва в период с 14 по 16августа будет перекрыта одна полоса движения направлении Санкт-Петербурга. По оставшейсясвободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении. Движение в направлении Ленинградской области будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться мосту через реку Охта который расположен на 6 километрефедеральной трассы А-121 «Сортавала», в Бугровскомгородском поселении Всеволожского районаЛенинградской области» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.