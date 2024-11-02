Исторический парк приглашает на выставку героически захваченной военной западной техники ВСУ

4 ноября, в День народного единства, на площадке у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» будут экспонироваться трофейные образцы вражеской техники, героически захваченные военнослужащими группировки войск «Север» на Харьковском и Сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции

В рамках выставки под открытым небом будут представлены 22 единицы трофейной техники, состоящие на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. Среди представленных экспонатов - четыре вражеских гусеничных образца и 18 образцов колёсной техники — Abrams, БМП Bradley и бронетранспортёры М113.

Выставка продлится до конца 2024 года.

Вход свободный!