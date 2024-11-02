ента новостей

13:51
Исторический парк приглашает на выставку героически захваченной военной западной техники ВСУ
12:32
В Мурино поймали двоих подозреваемых в разбойном нападении на жителя Челябинской области
12:26
В Петербурге раскрыли убийство 30-летней давности
12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
12:09
В СПбГМТУ прошла презентация книги о российском флоте в эпоху Павла I
12:05
В Петербурге поймали подозреваемую в грабеже на парковке
11:57
В Невском районе поймали двоих подозреваемые в разбойном нападении
11:51
В Петербурге откроется фотовыставка «Хозяева неба: мир глазами дронов»
11:48
В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала больше 30 млн рублей мошенникам
11:40
В центре Петербурга поймали парочку «художников», разрисовавших стену исторического здания
11:37
Арендные ставки достигли своего исторического пика
11:01
Студентов, убирающих снег, нужно мотивировать
10:19
Хандра, хандра – как с тобой бороться?
09:35
Хватает ли петербуржцам зарплаты?
09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
09:16
VR-музей памяти Маэстро Юрия Темирканова с онлайн-экскурсиями
01:37
Гроссмейстеры Вадим Звягинцев и Алексей Гоганов вместе с международным мастером Ярославом Ремизовым входят в тройку лидеров «Мемориала Чигорина» – все трое набрали по 6 очков после 7-го тура
20:59
Петербургская шахматистка Ольга Карманова принимает участие в юниорском чемпионате мира, проходящем в бразильском Флорианопулосе: после 3-х туров – 2,5 очка
19:40
«СКА-Нева» одержала две крупные победы подряд в чемпионате ВХЛ – 5:0 над клубом «Юнисон-Москва» и 5:2 в игре со «Звездой»
15:03
Вступило в силу положение о верификации владельцев крупных каналов и пабликов в соцсетях
14:08
В Петербурге рейсовый автобус собрал паравозик из припаркованных автомобилей
13:14
На период надвижки пролетного строения путепровода трамвайной линии полностью перекроют КАД
13:12
Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил Дуров
11:05
Опять проблемы с оплатой парковок…
10:40
В Красногвардейском районе поймали двоих подозреваемых в стрельбе по автомобилю
10:29
В Уткиной заводи избили двоих мужчин
10:23
Медведев о мигрантах
10:15
В Московском районе мигрант избил и ограбил своего дядю
09:40
Каковы будут социальные расходы?
09:14
Тайфун Конг-рей обрушился на Тайвань
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Исторический парк приглашает на выставку героически захваченной военной западной техники ВСУ

Исторический парк приглашает на выставку героически захваченной военной западной техники ВСУ

0
1
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Демонстрация несокрушимости армии России. Исторический парк приглашает на выставку героически захваченной военной западной техники ВСУ

4 ноября, в День народного единства, на площадке у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» будут экспонироваться трофейные образцы вражеской техники, героически захваченные военнослужащими группировки войск «Север» на Харьковском и Сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции

В рамках выставки под открытым небом будут представлены 22 единицы трофейной техники, состоящие на вооружении ВСУ и стран НАТО: Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. Среди представленных экспонатов - четыре вражеских гусеничных образца и 18 образцов колёсной техники — Abrams, БМП Bradley и бронетранспортёры М113.

Выставка продлится до конца 2024 года.

Вход свободный!

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-02-2023, 12:18
В Петербурге наградили росгвардейцев-водителей, отличившихся в ходе специальной военной операции
11-03-2024, 11:00
Выставка о Крымском полуострове откроется в парке «Россия – Моя история»
19-03-2021, 19:56
В Петербурге состоялась тренировка экипажей военной техники ЗВО, участвующей в Параде Победы
9-05-2015, 09:40
Выставка военной техники времен Великой Отечественной Войны у стен Петропавловской крепости
18-04-2015, 09:35
Показ военной техники в рамках конкурса «Юнармеец»
2-11-2022, 10:02
Концерт ансамбля «Казачья доля»

Происшествия на дорогах

0
46
Сегодня, 12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
0
59
Сегодня, 09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
0
119
Вчера, 14:08
В Петербурге рейсовый автобус собрал паравозик из припаркованных автомобилей
0
169
31-10-2024, 12:01
В Калининском районе иномарка влетела в бетонную стену
Наверх