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Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоялась тренировка экипажей военной техники ЗВО, участвующей в Параде Победы

В Петербурге состоялась тренировка экипажей военной техники ЗВО, участвующей в Параде Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге состоялась первая тренировка экипажей военной техники ЗВО, участвующей в Параде Победы

В Санкт-Петербурге экипажи более ста единиц военной техники  механизированной парадной колонны Западного военного округа приступили к проведению тренировок к Параду Победы. 

Военнослужащие завершили оборудование корпусов автомобильного транспорта, танков и бронетранспортеров праздничной  символикой, эмблемами и флагами, провели мероприятия технического обслуживания, диагностики и необходимого ремонта военной техники.

В ходе тренировок водители колесной и гусеничной техники будут совершенствовать навыки вождения транспорта на одинаковой скорости с установленными интервалами и дистанциями.

Кроме того, перед началом подготовки  личный состав парадного расчета прошел добровольную  вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак».   

В Параде Победы, который пройдет на Дворцовой площади города Санкт-Петербурга, принимает участие более ста военнослужащих и около 150 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы  «Искандер-М».

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