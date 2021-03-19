В Петербурге состоялась тренировка экипажей военной техники ЗВО, участвующей в Параде Победы

В Санкт-Петербурге экипажи более ста единиц военной техники механизированной парадной колонны Западного военного округа приступили к проведению тренировок к Параду Победы.

Военнослужащие завершили оборудование корпусов автомобильного транспорта, танков и бронетранспортеров праздничной символикой, эмблемами и флагами, провели мероприятия технического обслуживания, диагностики и необходимого ремонта военной техники.

В ходе тренировок водители колесной и гусеничной техники будут совершенствовать навыки вождения транспорта на одинаковой скорости с установленными интервалами и дистанциями.

Кроме того, перед началом подготовки личный состав парадного расчета прошел добровольную вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак».

В Параде Победы, который пройдет на Дворцовой площади города Санкт-Петербурга, принимает участие более ста военнослужащих и около 150 единиц военной техники Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».