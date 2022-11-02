ента новостей

10:08
Выставка внедорожной техники для активного отдыха IMIS OFF ROAD
10:02
Концерт ансамбля «Казачья доля»
10:00
ЧМ-2022: Нидерланды вроде всем хороши, но у команды слабые вратари
09:57
Сегодня ночью на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
09:51
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину
09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
09:23
В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову
09:18
Вакцинация от ковида продолжается
09:17
В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода
09:09
Нетаньяху может вернуться
08:51
Мобилизованных поддерживают
08:48
Газопроводы взорвали британцы?
19:25
После победы над «Спартаком» в матче, где было заброшено 10 шайб, СКА готовится к игре с «Сочи»
18:40
Подарки от жителей Бурятии для семей мобилизованных петербуржцев прибыли в общественную приёмную «Единой России»
18:38
Госслужащие будут общаться в отечественных месенджерах
18:20
До социальных объектов можно только плыть: администрация Невского района не произвела грейдирование и качество дороги на улице Тельмана ухудшилось
18:13
В Лужском стартовал проект «Покровские смотрины»
18:10
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра»
18:08
В поселке Федоровское открылся новый сквер
18:06
Подозреваемого в краже иномарки из Петербурга задержали в Оренбургской области
18:04
Александр Бельский возглавил официальную делегацию Санкт-Петербурга в Азербайджан
18:02
Экс-сотрудник службы протокола Беглова назвал «шизой» работу с градоначальником
16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
14:33
В Петербурге охранник бара одним ударом нокаутировал посетителя
14:25
В Ленобласти за сутки задержано шестеро пьяных любителей покататься на чужом автомобиле
13:53
В Петербурге задержали мужчину, похитившего деньги у пенсионерки
13:24
В Петербурге задержали мужчину, который размахивал травматом в магазине
12:39
Производство беспилотной сельхозтехники в Петербурге получит поддержку в рамках федерального проекта «Единой России»
11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
11:48
Более 210 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт ансамбля «Казачья доля»

Концерт ансамбля «Казачья доля»

0
8
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
4 ноября Исторический парк приглашает гостей на бесплатный концерт казачьей песни

4 ноября в 15.00, в День народного единства, в Историческом парке состоится концерт ансамбля «Казачья доля» под руководством Артема Пилипенко.

В исполнении талантливых артистов прозвучат популярные казачьи песни России, среди которых знакомые всем «Ой, то не вечер», «Доля, моя доля», «Ой, при лужку» и другие. Познакомиться с историей казачества гости смогут на выставке «Казачество на государевой службе», где представлены материалы из собрания Государственного Исторического Музея.

В праздничный день во все экспозиции мультимедийного парка вход будет свободным. История России с момента основания государства до наших дней представлена в доступном, «живом» формате, особенно привлекательном для юных посетителей. Интерактивное оборудование поможет в игровой форме познакомиться с самыми интересными и значимыми фактами истории Великой страны.

С 12 до 18 часов в музейно-выставочном центре будет работать буфет, где можно приобрести горячие и холодные напитки, выпечку и легкие закуски.

Вход свободный

0+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-10-2022, 12:42
В День народного единства в Историческом парке расскажут об истории казачества и споют казачьи песни
4-10-2022, 10:33
Выставка «Казачество на государевой службе»
29-04-2019, 15:24
День Победы в Историческом парке
27-04-2021, 16:07
Исторический парк подарит горожанам праздничный концерт в честь Дня Победы!
10-12-2019, 14:11
Концерт Эдуарда Хиля (младшего)
28-02-2022, 12:50
Масленица в Историческом парке

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
27
Сегодня, 09:45
В Ленобласти столкнулись «Пежо» и «Нива», водители погибли
0
46
Сегодня, 09:17
В Буграх микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
88
Вчера, 16:21
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
137
Вчера, 11:53
В Петербурге осужден виновник ДТП, в результате которого погибла женщина
Наверх