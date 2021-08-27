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Питерец.ру » Экономика » Что со штрафами от ГАТИ?

Что со штрафами от ГАТИ?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.spb.ru
ГАТИ выписала крупные штрафы некоторым петербургским компаниям

В ГАТИ выписала штрафы некоторым петербургским организациям. Сумма штрафов от этой инспекции за неделю превысила отметку в 12 млн. руб. Компании наказаны за нарушения правил благоустройства и невыполнение обязательств.

Например, в «ИК Энергия» оштрафована на 1, 27 млн. руб. за срыв сроков по ремонту теплосетей. Такая проблема возникла в 2 переулках и на 1 улице. Компания «Велес» заплатит 250 тыс. руб. за нарушения, допущенные во время ремонта. Был нарушен порядок уборки этой зоны и не создан безопасный проход для пешеходов.

АО «Буер» оштрафовано на 400 тыс. руб. Компания не смогла вовремя осуществить работы по установке остановок. «ГласСтрой» заплатит 750 тыс. руб. за два допущенных нарушения. Компания размещала ограждение после окончания предусмотренного ордером срока. Еще не был установлен информационный щит.

В этом списке находятся и другие компании, оштрафованные за выявленные нарушения. «Питерец.ру» отмечает, что в ГАТИ следят за соблюдением всех требований. Компаниям нужно серьезно относиться к действующим правилам, чтобы серьезно обезопасить себя от проблем.

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