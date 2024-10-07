Проверили круглосуточные «наливайки»

«Питерец.ру» сообщает, что полицейские Петербурга проверили рейд, во время которого проверили свыше 100 круглосуточных «наливаек». При этом стражи порядка внезапно нагрянули в точки, позиционирующие себя как бары.

Всего было проверено 104 магазина в СПб и области. Оказалось, что в каждом из них допущены нарушения. Там пользовались лазейкой в законодательстве и продавали алкоголь в ночное время, прикрываясь «работающим баром».

Однако условий для размещения выпивающих посетителей там не было. Если в какие-то местах имелось нечто похожее на барную стойку, то пространство рядом с ней было заставлено товаром.

Полицейские восприняли данную ситуацию как стремление осуществлять незаконную продажу алкоголя. Теперь владельцам этих заведений грозят крупные штрафы.