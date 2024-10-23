Случаев пневмонии стало намного больше

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице серьезно ухудшилась ситуация в внебольничной пневмонией. За последний месяц, таких случаев стало на 60% больше. Согласно информации Роспотребнадзора, возбудителем этого заболевания сейчас преимущественно выступает микоплазма.

Такую пневмонию нередко называют «ходячей», поскольку она переносится на ногах. В этом году в стране наблюдается вспышка данного заболевания. Причем выявляется много случаев пневмонии у детей.

Распространенными симптомами этого заболевания становится сильный сухой кашель, который идет приступами. Также у больных может быть слабость, болезненные ощущения в горле, мышцах и голове, повышенная температура тела. Болезнь распространяется воздушно-капельным способом.