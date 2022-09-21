Больных с пневмонией стало больше

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице появилось больше больных с пневмонией. У ковидных пациентов, как правило, выявляют заболевания верхних дыхательных путей. Такая же картина наблюдается и сейчас.

При этом воспаление легких диагностировали реже. Но теперь это количество выросло за прошедшую неделю. Посмотрим, что будет дальше. Коронавирус все еще остается опасным.

Чтобы избежать серьезных проблем, необходимо проходить вакцинацию. Ну а через какое-то время прививку следует делать повторно. При этом нужно придерживаться рекомендаций медицинских специалистов.

Напоминаем, что в Петербурге растет количество заболевших. Выросли и показатели смертности. Кстати, по словам Дмитрия Лисовца, 72% умерших от ковида не были вакцинированными.