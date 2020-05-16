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Питерец.ру » Общество » Опасения пульмонологов

Опасения пульмонологов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Пульмонологи до конца не знают, как лечить коронавирусную пневмонию

«Питерец.ру» отмечает, что медики сталкиваются с большими сложностями при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом. В частности, петербургский пульмонолог Татьяна Степаненко заявляет, что в руках врачей нет точных инструментов для лечения этого заболевания. Медикам нужно время, чтобы понять эту болезнь и найти эффективные средства против нее.

Если врачи сталкиваются с другой пневмонией, то способы лечения известны. В случае, если воспаление легких возникает по причине коронавируса, врачам приходится бороться с этим недугом, словно с закрытыми глазами. По словам Степаненко, люди, которые выступают против ограничений, просто не представляют, с какой опасностью мы имеем сейчас дело.

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