Опасения пульмонологов

«Питерец.ру» отмечает, что медики сталкиваются с большими сложностями при лечении пневмонии, вызванной коронавирусом. В частности, петербургский пульмонолог Татьяна Степаненко заявляет, что в руках врачей нет точных инструментов для лечения этого заболевания. Медикам нужно время, чтобы понять эту болезнь и найти эффективные средства против нее.

Если врачи сталкиваются с другой пневмонией, то способы лечения известны. В случае, если воспаление легких возникает по причине коронавируса, врачам приходится бороться с этим недугом, словно с закрытыми глазами. По словам Степаненко, люди, которые выступают против ограничений, просто не представляют, с какой опасностью мы имеем сейчас дело.